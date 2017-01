DIE HARKE - Ihre Zeitung für den Landkreis Nienburg - Nachrichten für die Mittelweserregion seit 1871

Lo­kal­sport

Mo­tor­sport: Beim 24-Stun­den-Klas­si­ker in den USA er­oberte der Steyer­ber­ger bis­her „nur“ Klas­sen­sie­ge. Am 28. und 29. Ja­nuar wird René Rast bei den 24 Stun­den von Day­tona für das Team Vi­sit Flo­rida ins Lenk­rad grei­fen. Wie die US-ame­ri­ka­ni­sche Truppe mit­teilt, wird sich der 31-Jäh­rige einen Ri­ley-Gib­son-Pro­to­ty­pen mit dem Bel­gier Marc Goos­sens und dem Nie­der­län­der Ren­ger van der Zande tei­len. „Toll, dass ich in Kürze nach Day­tona zurück­keh­re“, sagt Rast . „Es ist ei­nes mei­ner Lieb­lings­ren­nen. Es ist mein ganz großer Traum, den Ge­samt­sieg zu lan­den.“. Be­reits am 3. Ja­nuar hat Rast die Kof­fer ge­packt, um sich in Day­tona im US-Bun­des­staat Flo­rida im Rah­men ei­ner Test-Ses­sion mit dem LMP2-Bo­li­den ver­traut zu ma­chen. In der ver­gan­ge­nen Wo­che gab Rast bei den Test­fahr­ten „Roar be­fore the 24“ sein De­büt für Vi­sit Flo­ri­da. In Day­tona sind ne­ben Rast drei wei­tere ak­tu­elle DTM-Fah­rer am Start. Rasts Mar­ken­kol­lege Mike Ro­cken­fel­ler fährt für Cor­vette in der GTLM-Klasse und trifft dort auf seine B