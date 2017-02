DIE HARKE - Ihre Zeitung für den Landkreis Nienburg - Nachrichten für die Mittelweserregion seit 1871

Lo­ka­les

04.02.2017 - , 21:00 Uhr - Fra­gen von der Harke am Sonn­tag an die Kreis­vor­sit­zen­den von CDU, SPD, FDP, Bünd­nis 90/­Die Grü­nen und Lin­ke. Der Hype um den neuen SPD-Kanz­ler­kan­di­da­ten Mar­tin Schulz ist zwar auf­grund der jüngs­ten Vor­komm­nisse in den USA ein we­nig in den Hin­ter­grund ge­tre­ten, ak­tu­elle Um­fra­gen be­le­gen je­doch nach wie vor, dass die So­zi­al­de­mo­kra­ten so stark sind wie schon seit Jah­ren nicht mehr. Vor die­sem Hin­ter­grund hat die Harke am Sonn­tag die Kreis­vor­sit­zen­den von CDU, SPD, FDP,