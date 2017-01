DIE HARKE - Ihre Zeitung für den Landkreis Nienburg - Nachrichten für die Mittelweserregion seit 1871

Brenn­punkte

12:11 Uhr - Celle (d­pa) - Die 16-jäh­rige Sa­fia S. ist als erste IS-Sym­pa­thi­san­tin we­gen ei­ner Ter­ror­at­ta­cke in Deutsch­land zu Haft ver­ur­teilt wor­den. Das Ober­lan­des­ge­richt Celle ver­hängte eine Strafe von sechs Jah­ren, wie eine Ge­richts­spre­che­rin sag­te. Die Schü­le­rin hatte vor knapp ei­nem Jahr in Han­no­ver einen Po­li­zis­ten mit ei­nem Mes­ser schwer ver­letzt. Der 34-jäh­rige nie­der­ge­sto­chene Be­amte ü­ber­leb­te. Die Tat diente aus Sicht des Ge­richts der Un­ter­stüt­zung der Ter­ror­mi­liz Is­la­mi­scher Staat. Er­mitt­ler wer­ten den An­griff als die erste vom IS in Deutsch­land in Auf­trag ge­ge­bene Tat. Sa­fia hat die At­ta­cke ein­geräumt und sich in ei­nem Brief aus der Un­ter­su­chungs­haft so­wie im Pro­zess bei dem Po­li­zis­ten ent­schul­digt. Die Bun­des­an­walt­schaft hatte sechs Jahre Haft we­gen ver­such­ten Mor­des, ge­fähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung so­wie Un­ter­stüt­zung ei­ner aus­län­di­schen ter­ro­ris­ti­schen Ver­ei­ni­gung für die Deutsch-Ma­rok­ka­ne­rin ge­for­dert. Die Ver­tei­di­gung hatte eine milde Strafe ge­for­dert und für eine Ver­urt