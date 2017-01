DIE HARKE - Ihre Zeitung für den Landkreis Nienburg - Nachrichten für die Mittelweserregion seit 1871

Lo­ka­les

20.01.2017 - , 21:00 Uhr - Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Spiel­manns­zu­ges Erichs­ha­gen/Wöl­pe. Bei der gut be­such­ten Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Spiel­manns­zu­ges Erichs­ha­gen/Wölpe stan­den ne­ben Eh­run­gen auch Wahlen auf der Ta­ges­ord­nung. Da­bei wur­den Bas­tian Kin­der­mann (2. Vor­sit­zen­der) und Maike Kuhl­mann (1. Schrift­füh­re­rin) in ih­ren Äm­tern bestätigt. Nach 26 Jah­ren gab Paulo dos San­tos das Amt des stell­ver­tre­ten­den Kas­sen­war­tes ab. Seine Nach­folge tritt Fe­lix Schra­der an. In das Amt des stell­ver­tre­tend