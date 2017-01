DIE HARKE - Ihre Zeitung für den Landkreis Nienburg - Nachrichten für die Mittelweserregion seit 1871

Lo­ka­les

14.01.2017 - , 21:00 Uhr - Die Harke am Sonn­tag ver­lost auch in die­sem Jahr 10 x 2 Kar­ten für die abf in Han­no­ver. Raus aus dem Ses­sel, rein ins ak­tive Frei­zeit­ver­gnü­gen. Was das al­les sein kann, zeigt vom 1. bis 5. Fe­bruar die abf auf dem Mes­se­gelände in Han­no­ver. In fünf Hal­len prä­sen­tie­ren ü­ber 500 Aus­stel­ler an­ge­sagte Pro­duk­te, Trends, In­for­ma­tio­nen und Dienst­leis­tun­gen. Die abf fo­kus­siert sich auf die Kernthe­men Rei­sen & Ur­laub, Ca­ra­va­ning & Cam­ping, Fahr­rad & Out­door so­wie die Su­preme Heim