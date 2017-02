DIE HARKE - Ihre Zeitung für den Landkreis Nienburg - Nachrichten für die Mittelweserregion seit 1871

Brenn­punkte

03.02.2017, 22:57 Uhr - Pa­ris (d­pa) - Eine Ma­che­ten-At­ta­cke auf Sol­da­ten beim Pa­ri­ser Lou­vre hat den Ter­ror nach Frank­reich zurück­ge­bracht. Die Mi­litär­pa­trouille schoss den An­grei­fer am Frei­tag­vor­mit­tag nie­der und be­en­dete da­mit nach Dar­stel­lung von Staats­an­walt François Mo­lins eine «ter­ro­ris­ti­sche Ak­tion». Al­les deute dar­auf hin, dass der mit zwei Ma­che­ten be­waff­nete An­grei­fer sehr ent­schlos­sen ge­we­sen sei, sagte der Er­mitt­ler am Abend bei ei­ner Pres­se­kon­fe­renz. Der Mann hatte sich an ei­ner un­ter­ir­di­schen Pas­sage ganz in der Nähe des berühm­ten Kunst­mu­se­ums mit ei­ner Waffe in je­der Hand auf die Sol­da­ten ge­stürzt. Da­bei rief er laut Er­mitt­lern «Al­lahu ak­bar» («­Gott ist groß» auf Ara­bisch). Ein Sol­dat eröff­nete das Feuer und ver­letzte den An­grei­fer le­bens­ge­fähr­lich am Bauch. Staats­prä­si­dent François Hol­lande sagte am Rande des EU-Gip­fels auf­ ­Mal­ta, es gebe «­kaum Zwei­fel» am «ter­ro­ris­ti­schen Cha­rak­ter» der At­tacke. Die Iden­ti­tät des ­Man­nes wurde noch nicht end­gül­tig ge­klärt. Al­ler­dings