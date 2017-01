DIE HARKE - Ihre Zeitung für den Landkreis Nienburg - Nachrichten für die Mittelweserregion seit 1871

Süd­kreis

30.12.2016 - , 21:00 Uhr - Die El­tern des in der We­ser er­trun­ke­nen Tim Szu­dra wün­schen sich Si­cher­heits­maß­nah­men am An­le­ger. „Wir bit­ten die Ver­ant­wort­li­chen: Er­greift Maß­nah­men, dass so et­was nicht noch ein­mal vor­kommt. Es ist das Schlimms­te, wenn El­tern ihr Kind be­er­di­gen müs­sen!“ Helma und Jür­gen Szu­dra ha­ben sich mit die­sem Ap­pell an die Harke ge­wandt. Sie sind die El­tern des 19 Jahre al­ten Tim Szu­dra, der ver­gan­gene Wo­che nach dem Jahr­gangs­boßeln am Stol­ze­nauer An­le­ger in die We­ser stürzte