DIE HARKE - Ihre Zeitung für den Landkreis Nienburg - Nachrichten für die Mittelweserregion seit 1871

Brenn­punkte

18:20 Uhr - Ber­lin (d­pa) - Knapp zwei Mo­nate nach dem Weih­nachts­markt-An­schlag von Ber­lin sind die Si­cher­heits­behör­den in meh­re­ren Bun­des­län­dern mas­siv ge­gen is­la­mis­ti­sche Ter­ror­ver­däch­tige vor­ge­gan­gen. In Hes­sen nahm die Po­li­zei einen 36 Jahre al­ten Tu­ne­sier fest, der für die Ter­ror­mi­liz Is­la­mi­scher Staat (IS) einen An­schlag in Deutsch­land ge­plant ha­ben soll. In Ber­lin wur­den drei Is­la­mis­ten ver­haf­tet, von de­nen zwei Kon­takt zum Ber­li­ner At­tentäter Anis Amri ge­habt ha­ben sol­len. Bei Nürn­berg fasste die Po­li­zei einen 31-Jäh­ri­gen, der in Sy­rien Mit­glied der Ter­ror­mi­liz «Ju­nud al-Sham» (Sol­da­ten Sy­ri­ens) ge­we­sen sein soll. In Hes­sen rich­te­ten sich die Er­mitt­lun­gen ge­gen 16 Ver­däch­tige im Al­ter zwi­schen 16 und 46 Jah­ren. Sie sol­len ü­ber­wie­gend Tu­ne­sier sein. In 13 Fäl­len geht es um den Vor­wurf, eine schwere staats­ge­fähr­dende Ge­walt­tat vor­be­rei­tet zu ha­ben. Laut Ge­ne­ral­staats­an­walt­schaft war die Pla­nung ei­nes An­schlags in Deutsch­land noch in ei­ner frühen Pha­se. Rund 1100 Po­li­zis­ten durchsu